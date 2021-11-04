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Языковой омбудсмен призывает переименовать несколько городов

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Языковой омбудсмен призывает переименовать несколько городов

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призывает органы местного самоуправления привести в соответствие с правописанием и стандартами государственного языка названия ряда населенных пунктов.

«Сегодня я подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти с просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона названия населенных пунктов», — сказал Креминь в эфире «Украинского радио», сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.

Кремень напомнил, что в соответствии языковым законом географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются на государственным языке.

«Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие. Многие имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти», — отметил Кремень.

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Языковой омбудсмен также напомнил, что Конституционный суд Украины отметил: украинский язык является неотделимым атрибутом украинского государства наряду с государственным флагом Украины, государственным гербом Украины и государственным гимном Украины.

«В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 закона. Это будет способствовать обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, независимой государственности и национальной безопасности», — подчеркнул уполномоченный.

Тарас Креминь
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