Adidas подумывает о продаже Reebok

Немецкая компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG сообщила, что может продать бренд Reebok. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas приступила к оценке стратегических альтернатив для Reebok. Эти стратегические альтернативы включают в себя как потенциальную продажу Reebok, так и то, что Reebok останется частью компании», — сообщили в Adidas AG.

Окончательное решение о судьбе Reebok компания объявит 10 марта 2021 года, когда будет представлена новая стратегия Adidas.

О том, что компания изучает вариант продажи своего бренда, источники Bloomberg сообщили в конце октября. В сделке заинтересованы американская компания VFC (бренды Timberland и North Face), а также китайский производитель спортивной одежды и обуви Anta International Group Holdings, писало немецкое издание Manager Magazin. Оно также называло датой возможной сделки март 2021 года.

По информации Manager Magazin, гендиректор Adidas Каспер Рорстед надеялся продать Reebok примерно за €2 млрд. Однако теперь стоимость бренда, вероятно, снизится из-за падения выручки на фоне пандемии коронавируса, отмечало издание. Во втором квартале продажи бренда Reebok упали на 42%, Adidas — на 33%.

Adidas AG купила Reebok в 2006 году за $3,8 млрд. Рорстед возглавил компанию в 2016 году и с того момента неоднократно опровергал планы продать бренд. Чтобы сократить расходы, он закрыл убыточные магазины, и к началу 2019 года Reebok восстановил прибыль. Тогда Рорстед выразил надежду, что продажи бренда вырастут за счет новых линий спортивной обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run.