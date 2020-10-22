Adidas может продать бренд Reebok

Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG изучает возможность продажи своего бренда Reebok, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В ближайшие месяцы компания решит, приступать ли к процессу продажи», — сказал источник. По словам собеседника агентства, внутренняя оценка перспектив продажи находится на начальной стадии.

Агентство напоминает, что гендиректор компании Adidas Каспер Рорштед неоднократно опровергал слухи о том, что хочет продать бренд Reebok. Он закрыл те магазины Reebok, которые демонстрировали слабые показатели, а также принял меры для сокращения расходов. После того как Reebok наконец восстановил прибыльность к началу 2019 года, Рорштед выразил надежду, что теперь он сможет обеспечить рост продаж за счет новых линеек спортивной обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run.

Бренд Reebok от пандемии коронавируса пострадал больше, чем бренд Adidas. В то время как выручка Adidas снизилась на 33% во втором квартале, продажи Reebok упали за тот же период на 42%.

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Reebok принадлежит Adidas с 2005 года.