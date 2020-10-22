Adidas может продать бренд Reebok

Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG изучает возможность продажи своего бренда Reebok, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«В ближайшие месяцы компания решит, приступать ли к процессу продажи», — сказал источник. По словам собеседника агентства, внутренняя оценка перспектив продажи находится на начальной стадии.
Агентство напоминает, что гендиректор компании Adidas Каспер Рорштед неоднократно опровергал слухи о том, что хочет продать бренд Reebok. Он закрыл те магазины Reebok, которые демонстрировали слабые показатели, а также принял меры для сокращения расходов. После того как Reebok наконец восстановил прибыльность к началу 2019 года, Рорштед выразил надежду, что теперь он сможет обеспечить рост продаж за счет новых линеек спортивной обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run.
Бренд Reebok от пандемии коронавируса пострадал больше, чем бренд Adidas. В то время как выручка Adidas снизилась на 33% во втором квартале, продажи Reebok упали за тот же период на 42%.
Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Reebok принадлежит Adidas с 2005 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016