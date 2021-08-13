Перед визитом в Украину Меркель заедет к Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию, а 22 августа — Украину, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Канцлер в пятницу посетит Москву, а в воскресенье — Киев», — сказал он в Берлине.
Зайберт отметил, что Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Совершенно очевидно, что она встретится с президентом», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Зайберт добавил, что пока не может сообщить остальных деталей программы визита.
Последний раз Путин и Меркель проводили очные переговоры в январе 2020 года в российской столице. После этого лидеры неоднократно созванивались по телефону, в последний раз - 21 июля текущего года. В марте 2021 года в формате видеоконференции состоялись также трехсторонние переговоры с участием Путина, Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.
Для Меркель в сентябре заканчивается канцлерский срок, на следующих парламентских выборах она свою кандидатуру не выдвигает.
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