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Число новорожденных в США упало до рекордного минимума

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Число новорожденных в США упало до рекордного минимума

В США в прошлом году родились 3,61 млн детей, что является минимальным значением с 1979 года, свидетельствуют предварительные данные Национального центра статистики в области здравоохранения (National Center for Health Statistics).

По сравнению с 2019 годом число младенцев сократилось на 4%.

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений на одну женщину за всю ее жизнь) в стране в 2020 году опустился до 1,64 — это минимальный показатель с начала подсчета такой статистики в 1930-х годах. Вероятнее всего, в реальности это самый низкий уровень за более длительный период, поскольку до начала сбора подобных сведений в семьях было больше детей, отмечает один из авторов исследования Брэди Гамильтон.

Поскольку пандемия COVID-2019 началась в марте, нельзя говорить о том, что спад рождаемости обусловлен именно ею. Ухудшение экономической ситуации и кризис системы здравоохранения, скорее всего, оказали влияние на решение женщин о беременности, но это затрагивает статистику рождаемости только самого конца прошлого года.

Гамильтон полагает, что еще слишком рано оценивать точное влияние пандемии на фертильность, пишет The Wall Street Journal.

По мнению специалистов в сфере демографии, опубликованные в среду данные указывают на более фундаментальные социальные и экономические сдвиги, которые снижают рождаемость. Пик рождаемости пришелся на 2007 год, а затем из-за начавшейся в том же году рецессии число новорожденных заметно сократилось. Хотя рождаемость обычно восстанавливается вместе с улучшающейся экономикой, в США она с тех пор падала все годы кроме одного.

«Это не только COVID-19. Это факт, что уровень рождаемости так и не восстановился после Великой рецессии, — отмечает старший демограф Университета Нью-Гэмпшира Кеннет Джонсон. — Я многие годы ждал, что будет резкий скачок рождаемости у женщин в возрасте от 30 лет, но этого не произошло».

По его оценкам, с 2007 года в стране родилось на 7,6 млн детей меньше из-за низкой фертильности. Он также сообщил, что в декабре прошлого года рождаемость упала примерно на 7,7%, то есть пандемия усугубила негативный тренд, который сформировался ранее.

На миллениалов, то есть родившихся между 1981 и 1996 годами, в настоящее время приходится большинство женщин, имеющих детей. Пытаясь объяснить их более низкий уровень фертильности, исследователи указали на тот факт, что они вступают в брак в более позднем возрасте, получают более высокий уровень образования и менее обеспечены в финансовом отношении, чем предыдущие поколения, когда они были того же возраста.

В прошлом году рождаемость снизилась среди всех женщин детородного возраста (от 15 до 44 лет). В том числе она опустилась на 2% у женщин в возрасте от 40 до 44 лет. При этом в данной возрастной группе рождаемость росла почти непрерывно в 1985-2019 годах — в среднем на 3% в год.

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Наиболее резкое сокращение рождаемости в 2020 году было отмечено у самой молодой возрастной группы. С момента пика в 1991 году подростковая рождаемость упала на 75%.

Между тем уровень рождаемости в США по-прежнему превышает показатели многих других развитых стран, таких как Япония, Италия и Германия, которые уже на протяжении долгого времени борются с ухудшением демографической ситуации отмечает WSJ.

США, рождаемость
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