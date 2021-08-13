Toyota продала 50-миллионную Corolla

Компания Toyota продала 50-миллионный экземпляр модели Corolla, которую выпускают уже более полувека — с 1966 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу японской марки сообщает издание Motor1.
Таким образом, Corolla усилила свои позиции в рейтинге самых продаваемых автомобилей в истории, который она возглавляет с 1997 года. Ближайший преследователь в лице Volkswagen Golf, появившийся на 8 лет позже Corolla, пока еще не добрался до отметки в 40 млн проданных машин.
Corolla, которую собирают на 12 предприятиях, официально представлена в более чем 150 странах. Как отметил автопроизводитель, в среднем в мире каждые 28 секунд покупают по одному экземпляру модели.
На данный момент Corolla предлагают в самых разных модификациях, в том числе с кузовами «седан», «универсал», «купе» и «хэтчбек». Кроме того, летом 2020 году у модели появилась кросс-версия с увеличенным до 161 мм дорожным просветом и гибридной силовой установкой. Плюс ко всему в скором времени у модели может появиться спортивная модификация GR Sport с 1,6-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 300 лошадиных сил.
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