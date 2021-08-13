В аэропорту «Житомир» приняли первый международный рейс

Вчера в новосозданном международном пункте пропуска для воздушного сообщения «Житомир» пограничники оформили первый рейс. Аэропорт открыли распоряжением правительства от 30 июня этого года.
Об этом сообщает ГПСУ.
Пограничники отмечают, что самолет, который первым приземлился на аэродроме, прибыл из США. На борту были двое граждан Украины.
Он примет участие в космическом фестивале KOROLОV AVIA FEST 2021, который состоится в эти выходные в Житомире.
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