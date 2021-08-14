Талибы захватили столицы 21 из 34 провинций Афганистана

Боевики радикального движения «Талибан» к настоящему моменту взяли под контроль 21 из 34 административных центров провинций Афганистана. Об этом сообщает в субботу телеканал Sky News Arabia.

Ранее днем официальный представитель талибов Забихулла Муджахид объявил о захвате ими столиц двух восточных провинций Пактика и Кунар — городов Шаран (примерно в 200 км от Кабула) и Асадабад. Кроме того, он информировал о том, что движение «Талибан» установило контроль над последним уездом в северной провинции Бадахшан — Куран-ва-Мунджан на границе с Пакистаном.

По утверждениям Муджахида, во всех захваченных в течение субботы населенных пунктах солдаты «кабульской администрации» переходят на сторону талибов, которым также достается большое количество военной техники, оружия и боеприпасов.