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На Олимпиаде-2024 появятся брейкданс, серфинг и скалолазание

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На Олимпиаде-2024 появятся брейкданс, серфинг и скалолазание

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить к программе Олимиады-2024 четыре вида дисциплин. Среди них брейкданс, скалолазание, серфинг и скейтбординг.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и гендерно сбалансированными. Также МОК планирует сбалансировать количество участников, чтобы среди них было поровну мужчин и женщин.

Программу Олимпийских игр-2024 дополнят:

  • брейкданс;
  • серфинг;
  • скалолазание;
  • скейтбординг.

Напомним, несколько лет назад велись активные разговоры о включении киберспорта в программу Олимпиады-2024, но МОК в итоге отказался принимать данную инициативу. Возможно, киберспортивный дебют случится уже в 2028 году в Лос-Анджелесе.

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В Токио впервые на Олимпийских играх провели соревнования по каратэ. Всего программа включала в себя 8 видов состязаний с участием 80 спортсменов. На японской Олимпиаде каратисты, видимо, и ограничатся, ведь в Париже этого вида спорта уже не будет.

Откажется МОК и от тех дисциплин, которые раньше были Олимпийскими, затем временно покинули программу Игр, а в Токио вновь стали актуальными — бейсбол и софтбол.

МОК, Олимпиада-2024
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