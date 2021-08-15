На Олимпиаде-2024 появятся брейкданс, серфинг и скалолазание

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить к программе Олимиады-2024 четыре вида дисциплин. Среди них брейкданс, скалолазание, серфинг и скейтбординг.
Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и гендерно сбалансированными. Также МОК планирует сбалансировать количество участников, чтобы среди них было поровну мужчин и женщин.
Программу Олимпийских игр-2024 дополнят:
Напомним, несколько лет назад велись активные разговоры о включении киберспорта в программу Олимпиады-2024, но МОК в итоге отказался принимать данную инициативу. Возможно, киберспортивный дебют случится уже в 2028 году в Лос-Анджелесе.
В Токио впервые на Олимпийских играх провели соревнования по каратэ. Всего программа включала в себя 8 видов состязаний с участием 80 спортсменов. На японской Олимпиаде каратисты, видимо, и ограничатся, ведь в Париже этого вида спорта уже не будет.
Откажется МОК и от тех дисциплин, которые раньше были Олимпийскими, затем временно покинули программу Игр, а в Токио вновь стали актуальными — бейсбол и софтбол.
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