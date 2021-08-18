В Луганской области в результате обстрела ранена местная жительница

В Луганской области в районе линии разграничения за минувшие сутки были обстреляны пять населенных пунктов. В результате обстрелов была ранена женщина, жительница Золотого-4, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Вчера вечером со стороны Золотого-5, расположенного на неподконтрольной территории, совершены обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов из минометов и противотанковых гранатометов. В результате жительница Золотого-4 1973 года рождения, проживающая на ул. Первая Свободная, получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске», — указывается в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела позиций ВСУ в Причепиловке получил огнестрельное ранение украинский военнослужащий. Он госпитализирован в госпиталь в Северодонецк.

«Пострадавшие получили всю необходимую медицинскую помощь. Однако мы не знаем, чего ожидать даже сегодня. И если наши вооруженные силы готовы дать врагу сопротивление, то даже не представляю, какой опасности подвергаются жители населенных пунктов Луганской области: ежеминутно жить с мыслями о безопасности родных, о том, что можно за считанные секунды потерять квартиру и оказаться на улице. Вряд ли об этом задумываются представители незаконных вооруженных формирований, которые целятся в мирные дома», — акцентировал глава ОГА Сергей Гайдай.