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Кроме детсада сегодня в Луганской области обстреляли и лицей

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Кроме детсада сегодня в Луганской области обстреляли и лицей

Во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной громады попал снаряд, на момент обстрела в учебном заведении находились 30 учеников и 14 человек персонала, сообщает пресс-служба Попаснянской городской военно-гражданской администрации (ВГА).

«Сегодня около 10:25 произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту пгт Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной громады. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала», — сказано в сообщении в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 11:10 8 учеников и 2 сотрудника персонала находятся в подвальном помещении лицея, остальных детей забрали родители.

Кроме того, зафиксировано прямое попадание в хозяйственное сооружение одного из жилых домов, поврежден частный дом по ул.Центральная.

«Также повреждения получила коммунальная инфраструктура, а именно перебит газопровод высокого давления. В настоящее время без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов», — говорится в сообщении.

Противник обстрелял улицы Цетральную, Первомайскую, Юбилейную пгт Врубовка из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 122 мм.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Ранее пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил, что в результате применения российскими наемниками тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в постройку детсада в Станице Луганской.

В оперативно-тактической группировке «Север» сообщили, что в результате обстрела детского сада в Станице Луганской в четверг утром пострадали две женщины и один мужчина, всего в заведении во время обстрела находилось 20 детей и 18 работников.

Луганская область, обстрел
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