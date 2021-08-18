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Украинцы разделились в своем отношении к Зеленскому

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Украинцы разделились в своем отношении к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции у 33,7% украинцев, у 19,2% преимущественно положительные, у 28,7% в равной степени негативные и позитивные, а у 13,9% каких-либо эмоций не вызывает, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.

При этом по сравнению с мартом баланс эмоциональных оценок Зеленского улучшился с −20,2 до −14,5.

47,5% респондентов считают, что личностные качества Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины, 17,6% считают, что отвечают. Этот баланс несколько снизился — с −29,0 в марте до −29,9 в июле-августе.

Оценивая по 5-балльной шкале наличие о Зеленского профессионального опыта и компетентности, чтобы быть главой государства, 53,9% опрошенных выбрали баллы «1» или «2», соответствующие низким оценкам опыта и компетентности, а 19,0% — баллы «4» или «5». Баланс опыта и компетентности вырос с −42,4 до −34,9.

42,2% опрошенных оценивают имеющиеся результаты деятельности Зеленского на посту президента Украины преимущественно негативно, 13,9% — преимущественно положительно. Баланс текущих достижений с марта почти не изменился.

У 39,5% респондентов ожидания от дальнейшей деятельности Зеленского на посту президента преимущественно негативные, у 18,9% — преимущественно позитивные, баланс с марта почти не изменился.

Отвечая на вопрос, как бы они отнеслись, если бы Зеленский заявил, что на следующих президентских выборах будет повторно баллотироваться на пост президента Украины, 21,9% заявили — положительно, 48% — отрицательно, 18,5% — безразлично.

В региональном разрезе более позитивным отношением к Зеленскому характеризуется запад, центр и юг страны, более отрицательным — восток. При этом по сравнению с первой волной исследования оценки среди жителей центра страны значительно улучшились, но несколько ухудшились оценки на юге и востоке.

С ростом возраста оценки преимущественно ухудшаются. При этом по сравнению с данными предыдущего исследования почти во всех возрастных группах оценки улучшились в той или иной мере, за исключением группы респондентов в возрасте 60 лет и старше, где осталось без изменений. Респонденты в возрасте от 18 до 29 лет вышли в положительный диапазон общих оценок, а единственным критерием, по которому для этой группы наблюдаются негативные оценки, является профессиональный.

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Женщины склонны давать более положительные оценки, чем мужчины. Тем не менее, ощутимо улучшение оценок произошло именно среди респондентов мужского пола.

В ходе исследование было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность без учета дизайн-эффекта не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

опрос, Владимир Зеленский
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