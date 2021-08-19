Великобритания передала Украине 30-летний исследовательский ледокол

Великобритания передала Украине исследовательский корабль для арктических экспедиций «Джеймс Кларк Росс».

«После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол «Джеймс Кларк Росс» был продан украинской антарктической станции «Академик Вернадский», — указывается в сообщении посольства Великобритании в Украине.

Отмечается, что это второй случай передачи британских исследовательских активов Украине. Первым стала передача в 1996 году станции «Фарадей», ныне известной как станция «Академик Вернадский».

Отмечается, что судно откроет для украинских ученых новые возможности для проведения научных разведок, в частности исследования океанов и изменений климата в полярных регионах.

«Кстати, в 1996 году именно «Джеймс Кларк Росс» доставил первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию «Фарадей», — отметили в посольстве.