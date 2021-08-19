Дэниел Крейг стал самым высокооплачиваемым актером года

Дэниел Крейг стал актером с самым крупным гонораром в Голливуде в этом году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду журналом Variety.
По информации издания, Крейг заработал более $100 млн за два сиквела к картине «Достать ножи»: стриминговый сервис Netflix, купивший права на оба фильма, компенсировал актеру гонорар, который тот получил бы, если бы продолжение детектива показывали только в кинотеатрах.
На втором месте списка самых высокооплачиваемых голливудских актеров — Дуэйн Джонсон, которому за роль в рождественской комедии «Красный» для Amazon Studios могут заплатить $50 млн. Третье место с $40 млн поделили Уилл Смит и Дензел Вашингтон: первый — за главную роль отца теннисисток Винус и Серены Уильямс в спортивной драме «Король Ричард», второй — за работу в триллере «Дьявол в деталях». Леонардо ДиКаприо за роль в комедии «Не смотри вверх» заработал $30 млн, столько же — у Марка Уолберга, снявшегося в комедийном боевике «Правосудие Спенсера».
Актрисы Дженнифер Лоуренс и Джулия Робертс получили по $25 млн за съемки в «Не смотри вверх» и «Оставь мир позади» соответственно. Гонорар Сандры Буллок за роль в картине «Затерянный город D» составил $20 млн, столько же — у Райана Гослинга («Серый человек»), Криса Хемсворта («Тор: Любовь и гром») и Брэда Питта («Скоростной поезд»).
В список попали также Майкл Б. Джордан, Том Круз, Киану Ривз, Крис Пайн и Роберт Паттинсон.
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