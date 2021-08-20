Украина создает группу по нейтрализации угроз «Северного потока-2»

В Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода «Северный поток-2», создается рабочая группа для наработки соответствующих предложений. Пока известно, что в нее войдут члены правительства.
Соответствующие письма за подписью премьера Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака есть в распоряжении РБК-Украина.
В частности, в письме премьеру Ермак по инициативе президента Владимира Зеленского просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений.
В ответном письме Шмыгаль согласовал их включение, а также включение министра энергетики Германа Галущенко.
Предполагается создание целой коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении мер по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска «Северного потока-2».
Напомним, ранее немецкое правительство назначило уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину — им стал Георг Вальдерзее. Он будет задействован в переговорах о продлении транзита после 2024 года.
А США назначили Амоса Хохштейна старшим советником Госдепа США по вопросам энергетической безопасности и специальным посланником по реализации соглашения о запуске «Северного потока-2».
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