Шмыгаль считает, что «Северный поток — 2» можно будет заблокировать и после окончания строительства

Украина продолжит бороться против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», и даже если не добьется цели, Евросоюз может значительно ограничить использование магистрали, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью литовскому каналу LRT.
Он также назвал проект энергетическим оружием Кремля, направленным против Запада.
«Поэтому мы продолжаем и будем продолжать противодействовать его реализации и будем привлекать как можно больше сторон к этому процессу», — добавил премьер.
«Компетентные органы ЕС имеют возможность ограничить использование „Газпромом“ трубопроводов OPAL и EUGAL, которые являются наземными продолжениями как „Северного потока“, так и „Северного потока — 2“ в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС», — заключил он.
Напомним, проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.
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