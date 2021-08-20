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Любченко повысил информактивность, чтобы отвлечь внимание от скруток НДС - СМИ

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Любченко повысил информактивность, чтобы отвлечь внимание от скруток НДС - СМИ

Министр экономики Алексей Любченко, которого обвиняют в причастности к многомиллиардным “скруткам” НДС, начал масштабную пиар-кампанию с целью нейтрализовать негатив в СМИ, связанный с горячей темой налоговых злоупотреблений. Об этом пишет издание «Комментарии». 

По мнению журналистов, Любченко пытается “забить эфир” второстепенными новостями, чтобы “вывести” “скрутки” из информационного поля. Издание обратило внимание, что за последние несколько недель в информационном пространстве появилось очень много новостей от первого вице-премьер-министра Алексея Любченко. “Чиновник целенаправленно стал выходить с сообщениями на самые разные темы, лишь бы на первом месте с его фамилией не упоминались “скрутки” налога на добавленную стоимость”, - говорится в материале.

По информации авторов, когда информация о “скрутках” впервые появилась в медиа, в офисе министра экономики приняли решение действовать “дедовскими” пиар-методами: вместо того, чтобы сделать что-то по существу (например, начать реально прекратить работу конвертационных предприятияй, которые занимаются “скрутками”) - было решено “забивать негатив позитивом” исключительно в информационном пространстве.

“В результате только за первые две недели августа Алексей Любченко успел прокомментировать темы занятости и безработицы, заочно поругаться с Нацбанком, оценить перспективы долговых выплат Украины, выступить экспертом по Бюро экономической безопасности, заявить об усилении контроля за выплатами зарплат, упорядочивании работы госпредприятий, оценке их убытков, дать прогноз ВВП и порадоваться его реальным цифрам, попиариться на экспорте в ЕС, налогах для застройщиков, регулировании цен на автогаз, доступных кредитахпроверках нелегальных работников, пожурить Госпотребслужбу за мегаштраф для “Новой почты” и конечно же, ошарашить украинцев новостью о том, что их зарплаты, оказывается, растут в два раза быстрее цен. Кроме того, Любченко также прокомментировал будущую поездку Владимира Зеленского в США, выступил за раскрытие персональных данных при уплате налогов, рассказал о стимулировании украинских производителей, привлечении средств для экомодернизации”, - подсчитали журналисты. 

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Часть новостей, пишет издание, носят явно заказной характер. “Его выдают “кондовые” “паркетные” формулировки и скучные заголовки, которые в “своих” новостях журналисты как правило адаптируют под более “живой” редакционный стиль”, - говорится в материале. 

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Журналисты также задаются вопросом, кто финансирует эту активность: лично Любченко из своего кармана, его спонсоры либо же украинские налогоплательщики через бюджет. “Кроме того, пиарщики Любченко, по всей видимости, пробовали играть со смыслами, вырывая из контекста отдельные фразы из интервью главы партии “Слуга народа” Александра Корниенко, чтобы поддержать своего шефа”, - сказано в тексте. 

НДС, Алексей Любченко
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