Ирландия открыла первое посольство в Украине

Ирландия в понедельник, 23 августа, открыла свое первое посольство в Украине. Дипломатическое представительство Ирландии открыли в Киеве.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Участие в открытии ирландского посольства приняли заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник и министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени. Они отметили, что открытие посольства выведет отношения между Украиной и Ирландией на качественно новый уровень.

«Открытие посольства Ирландии в Киеве создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами и, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности IT-секторе, в сфере инвестиций и образования», — сказал Сеник.