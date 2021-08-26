Китай просит ВОЗ расследовать вероятную утечку коронавируса из лабораторий США

Китай просит Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) расследовать вероятное происхождение коронавируса в американской лаборатории военной базы Форт-Детрик и в лаборатории Университета Северной Каролины. Представитель Китая при ООН в Женеве Чжэнь Сюй направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Global Times.

Это первый раз, когда Китай официально попросил ВОЗ через дипломатические каналы провести расследование происхождения вируса в Форт-Детрике и Университете Северной Каролины.

В Китае отметили, что гипотеза о возникновении коронавируса в лаборатории Уханского Института вирусологии и дальнейшая утечка генетически модифицированного вируса «крайне маловероятна».

Генеральный директор Департамента контроля над вооружениями МИД КНР Фу Конг заявил, что если США настаивают на раскрытии теории утечки вируса из лаборатории, то они должны подать пример и предложить ВОЗ исследовать Форт-Детрик и лабораторию Университета Северной Каролины.