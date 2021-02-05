Эксперты ВОЗ завершают работу в Китае

Международная группа специалистов под руководством ВОЗ завершает свою работу в Китае и подготовит по итогам проведенной работы подробный отчет. Об этом сообщила в пятницу на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.
«Команда заканчивает свою работу, — отметила она. — Специалисты посетили ряд объектов, в том числе Уханьский институт вирусологии, и провели конструктивные беседы с китайскими партнерами».
«По итогам визита будет подготовлен отчет, однако он не даст ответы на все вопросы, — подчеркнула ван Керкхове. — Это только начало. Получаемые ответы порождают новые вопросы. Поэтому нам совершенно точно нужны будут дополнительные исследования». Она заверила, что, когда отчет будет готов, он будет опубликован и размещен в открытом доступе.
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.
Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с города Ухань.
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