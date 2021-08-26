ОКПП «Киев» с начала года предотвратил въезд в Украину около 2 тыс. потенциальных нелегалов

Отдельный контрольно-пропускной пункт «Киев» с начала года предотвратил въезд на территорию Украины около 2 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов, сообщил заместитель начальника штаба-начальник отдела организации пограничного контроля ОКПП Александр Прищепа.
«В целом за 2021 год отказано в пересечении государственной границы более 4 тыс. лиц, не пропущено на территорию Украины около 2 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов», — сказал Прищепа на брифинге в аэропорту «Борисполь» (Киев) в четверг.
По его словам, согласно результатам работы в 2021 году, пропущено через государственную границу около 5 млн лиц, почти 40 тыс. транспортных средств.
«Во время пересечения государственной границы в 74 случаях прекращены попытки пересечения государственной границы по паспортным документам, которые содержат подделки. Также в 213 случаях прекращено попытки пересечения государственной границы по недействительным паспортным документам», — добавил Прищепа.
По его словам, за 2021 год не допущен ввоз на территорию Украины более 6 кг кокаина в пяти случаях.
«Пресечены 10 попыток перемещения через государственную границу медицинских препаратов, содержащих психотропные вещества. Также выявлены и пресечены попытки ввоза драгоценных металлов и изделий из них на сумму почти 3 млн грн. Всего в течение 2021 года выявлены товары, которые незаконно пытались ввезти на территорию Украины, на сумму более 41 млн грн», — проинформировал Прищепа.
Как уточнили в ОКПП «Киев», приведенные данные касаются аэропортов «Борисполь», «Киев» им. Сикорского («Жуляны»), «Гостомель» и железнодорожной станции «Киев-Пассажирский».
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