Гражданин Туркменистана пытался провезти в Украину девушку в сумке

Белорусские пограничники задержали на пункте пропуска «Веселовка» гражданина Туркменистана, который пытался вывезти в Украину спрятанную в багажнике девушку.
Как сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, инцидент произошел днем 3 января. Гомельские пограничники обнаружили нарушительницу при осмотре автомобиля ВАЗ российской регистрации.
«Их внимание во время осмотра багажника транспортного средства совместно с сотрудником таможни привлекла крупногабаритная хозяйственная сумка, которая подавала признаки „жизни“. В ней была обнаружена 22-летняя гражданка Туркменистана, которая с помощью своего соотечественника таким способом рассчитывала пересечь границу», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что выходцы из Центральной Азии задержаны и помещены на время разбирательства в ИВС УВД Гомельского облисполкома. Начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение.
Мужчине также грозит привлечение к административной ответственности за пособничество в незаконном пересечении границы.
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