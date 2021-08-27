Поставщики газа повысили тарифы на сентябрь

Газоснабжающие компании обнародовали на своих сайтах месячные тарифы на газ для населения. В сентябре цены выросли, однако годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайтах компаний.
Месячные цены, которые компании предлагают на сентябрь, иногда достигают 20 гривен за кубометр. В частности, «Киевгазэнерджи» продает газ по 19,80 гривен за кубометр. В августе тариф этой компании был на уровне 15,76 гривен за кубометр. Высокие цены и у других поставщиков: «Черкассы газсбыт» продает газ по 16,76 гривен, «Умань газсбыт» — по 16,78 за 1 куб м.
Однако большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом «Твой Газсбыт», на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячного тарифа и «Нафтогаз Украины».
В то же время некоторые компании предлагают месячный тариф на уровне годового — YASNO продает газ по 8,94 гривны за кубометр на сентябрь или до конца сезона.
Между тем, базовые годовые фиксированные цены по-прежнему будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 грн за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК «Нафтогаз Украины» — 7,96 грн за кубометр.
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