Байден выделит Украине 60 млн долларов

Президент США Джо Байден распорядился выделить помощь Украине в размере 60 млн долларов. Деньги будут выделены за счет средств Пентагона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В меморандуме, подписанном президентом США 27 августа говорится, что США выделяют 60 млн долларов Украине на оборону.
«Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки властью, я делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму до 60 миллионов долларов США на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине», — говорится в меморандуме.
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