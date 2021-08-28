В Украине за 27 августа выявили 2 082 новых случая инфицирования коронавирусом. Этот больше, чем в предыдущий день, когда было зафиксировано 2032 случая.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки госпитализировали 708 человек; умерли — 54; выздоровели — 1 025 человек. Протестовали методом ПЦР — 27 605 человек, методом ИФА — 8 272 человек, экспресс-тестами — 22 258 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187),) и Донецкой (157), областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 282 285 человек;

выздоровели — 2 205 707 человек;

летальных случаев — 53 686.

В Украине за сутки снова больше 2 тысяч случаев COVID-19