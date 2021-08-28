В Украине за 27 августа выявили 2 082 новых случая инфицирования коронавирусом. Этот больше, чем в предыдущий день, когда было зафиксировано 2032 случая.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки госпитализировали 708 человек; умерли — 54; выздоровели — 1 025 человек. Протестовали методом ПЦР — 27 605 человек, методом ИФА — 8 272 человек, экспресс-тестами — 22 258 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187),) и Донецкой (157), областях.
За все время пандемии в Украине:
заболели — 2 282 285 человек;
выздоровели — 2 205 707 человек;
летальных случаев — 53 686.
В Украине за сутки снова больше 2 тысяч случаев COVID-19
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