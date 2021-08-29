ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Самолеты израильских ВВС в ночь на воскресенье нанесли удары по объектам группировки ХАМАС в центральной части сектора Газа, информирует газета «Едиот ахронот» со ссылкой на израильскую армию.

«Истребители армии обороны Израиля нанесли удары по военному объекту ХАМАС, в котором было налажено производство оружия и находился тренировочный центр. Также удар нанесен по входу в туннель, который использовали террористы близ населенного пункта Джабалия», — цитирует газета сообщение армейской пресс-службы.

В сообщении отмечается, что удары нанесены в ответ на запуски начиненных горючей смесью воздушных шаров из сектора Газа в сторону израильской территории, а также в ответ на произошедшие накануне столкновения палестинцев с военными на административной границе с сектором Газа.

Палестинские источники пока не сообщили о том, пострадал ли кто-либо в результате этих ударов.

Накануне палестинское министерство здравоохранения сообщило, что в результате применения силы со стороны израильских военных при разгоне акции протеста против блокады Газы ранения и травмы получили 11 палестинцев.