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СБУ разоблачила агентство, разрабатывавшее информкампании для ЛДНР и «Единой России»

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СБУ разоблачила агентство, разрабатывавшее информкампании для ЛДНР и «Единой России»

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили действовавшее в Украине рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для террористических организаций «Л/ДНР» и оккупационной власти Крыма, сообщается на сайте спецслужбы.

«Фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ. В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. «Среди „архивов“ агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями „Харьковская республика“, „Одесская республика“, „Родина у нас у всех одна — Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко“ и другие», — рассказали в СБУ.

В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с агитацией за партию «Единая Россия» на оккупированном полуострове, содержавшей лозунги «Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия», «Весна победой нашей. Крым Единая Россия», «Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!», «Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава Республики Крым. Крым новых возможностей».

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По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

СБУ расследует уголовное производство по ч.2 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

СБУ, Крым, ЛДНР
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