Ни один ВУЗ Украины не попал в список 500 лучших университетов мира

10 высших учебных заведений Украины попали в рейтинг лучших университетов мира от журнала Times Higher Education, сообщает Министерство образования и науки.
При этом самую высокую позицию среди вошедших в рейтинг украинских ВУЗов занял Сумской государственный университет, занявший 501–600 место. За ним расположился Национальный университет «Львовская политехника» на 601-800 месте. Харьковский национальный университет радиоэлектроники занял 1001-1200 место.
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина и Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича расположились на 1201+ месте.
Рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более 1 600 университетов из 99 стран и территорий. Рейтинг основывается на 13 показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.
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