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В Техасе разрешили открытое ношение любого огнестрельного оружия

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В Техасе разрешили открытое ношение любого огнестрельного оружия

С 1 сентября граждане Техаса, достигшие 21 года, могут открыто носить ручное огнестрельное оружие в общественных местах, не получая для этого специального разрешения и не проходя никаких курсов обучения стрельбе. В штате вступил в силу закон HB 1927 о так называемом конституционном ношении, сообщает CNN.

Закон HB 1927 был подписан губернатором штата Техас Грегом Эбботом этим летом. Открыто носить ручное огнестрельное оружие (но только в кобуре) в публичных местах могут те, кто, согласно законам штата, имеет право на владение огнестрельным оружием, то есть человек не моложе 21 года, не стоящий на учете в правоохранительных органах, не совершавший за последние пять лет преступлений. До вступления закона о «конституционном ношении» в силу жители штата должны были получать специальное разрешение и проходить курсы стрельбы и обращения с оружием, по окончанию которых они сдавали письменный и практический экзамен. Разрешение на открытое ношение длинноствольного оружия в штате уже действовало ранее.

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Сторонники нового закона отмечают, что он восстанавливает «веру в граждан и доверие к ним». Однако, по данным организации Gun Violence Archive (GVA), с начала этого года число случаев насилия с использованием огнестрельного оружия в Техасе выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а по сравнению с 2019 годом — на 50%. В этом году в штате произошло уже почти 3200 перестрелок. Кроме того, в штате резко выросло число массовые перестрелок, когда погибают или получают ранение четыре или более человека. С начала года таких случаев было 38, а это на 40% больше, чем в 2019 году. На все эти данные ссылаются противники «конституционного ношения», отмечая, что наличие оружия у всех подряд без необходимости получения лицензии значительно усложняет работу правоохранительных органов и делает жизнь других людей опаснее.

оружие, Техас
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