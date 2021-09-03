Международные резервы Украины превышают $30 млрд

Международные резервы Украины после выплаты более $1,3 млрд по еврооблигациям 1 сентября продолжают превышать $30 млрд, сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук.

«Резервы можно считать адекватными по критерию МВФ», — сказал он на 7-м Украинском финансовом форуме в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Замглавы Нацбанка отметил, что банковская система Украины готова к кредитованию, а ни корпоративный сектор, ни население не являются закредитованными, в отличие от многих других стран.

Как считает Николайчук, это может быть хорошим импульсом для роста в случае реализации этого фактора.