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Зеленский предложил США построить LNG-терминал в Украине и запустить космонавта

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Зеленский предложил США построить LNG-терминал в Украине и запустить космонавта

Президент Украины Владимир Зеленский в представленном в США «плане трансформации Украины» предложил американской стороне инвестировать $28,7 млрд в нефтегазовую отрасль страны, связанную со строительством плавучего терминала по регазификации сжиженного природного газа (LNG-терминала). Об этом сообщил в пятницу депутат Верховной Hады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Публикую список проектов, которые презентовал Зеленский в Вашингтоне. Зеленский в своем плане трансформации Украины на 5-10 лет презентовал 80 проектов на сумму 277 млрд», — написал он. Согласно его данным, Украина предложила США вложить $28,7 млрд в проект по строительству LNG-терминала, инфраструктуры к нему. Предполагается, что США выступят поставщиком природного газа для этого терминала.

Еще одним крупным проектом, как утверждает депутат, предложенный США, значится «декарбонизация энергетической системы» Украины. Он состоит в выводе из эксплуатации устаревших угольных электростанций. На эти цели планируется потратить $25 млрд.

Гончаренко сообщил, что Киев предложил американской стороне выдать кредиты на $21 млрд на модернизацию жилищного фонда Украины, еще $20 млрд — на усовершенствование системы теплоснабжения, а также дополнительно $15 млрд — на модернизацию водоснабжения.

«Зеленский хочет, чтобы Amazon, Google и Microsoft построили в Украине масштабные дата-центры, принять участие в лунной программе НАСА, построить киевскую окружную дорогу и создать фонд фондов для IT-проектов», — сообщил депутат. По его сведениям, Зеленский, среди прочего, также предлагает США подготовить к космическому полету украинского космонавта.

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1 сентября Зеленский представил в Вашингтоне «план трансформации Украины», в котором заложены более 80 проектов на сумму $277 млрд. Он пояснил, что план определяет амбициозные цели относительно развития человеческого капитала, обеспечения «зеленой» трансформации и энергетической безопасности страны.

США, Владимир Зеленский, LNG
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