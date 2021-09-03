Оборот криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки

Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки, сообщил советник вице-премьер-министра Украины, министра цифровой трансформации Максим Демьянюк.
«Если мы говорим о рынке виртуальных активов (...), это один из самых интересных и перспективных рынков в мире (...) Если мы говорим о том, где находится Украина (к сожалению, это неофициальная информация, она появится только после того, как появится регулирование), то это около 1 млрд грн в день», — сказал он в ходе Ukrainian Financial Forum в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, криптовалюты без учета гособлигаций в 50 раз превышают вклады в украинские гривневые акции и ценные бумаги без учета ОВГЗ.
«Мы не можем делать вид, что его нет (рынка криптовалют в Украине — Ред.), именно потому в последние полтора года Минцифры поставило перед собой задание предоставить регулирование этого рынка», — добавил Демьянюк, указав, что отсутствие правового регулирования является основной проблемой в этом вопросе.
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