Оборот криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки

Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки, сообщил советник вице-премьер-министра Украины, министра цифровой трансформации Максим Демьянюк.

«Если мы говорим о рынке виртуальных активов (...), это один из самых интересных и перспективных рынков в мире (...) Если мы говорим о том, где находится Украина (к сожалению, это неофициальная информация, она появится только после того, как появится регулирование), то это около 1 млрд грн в день», — сказал он в ходе Ukrainian Financial Forum в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, криптовалюты без учета гособлигаций в 50 раз превышают вклады в украинские гривневые акции и ценные бумаги без учета ОВГЗ.

«Мы не можем делать вид, что его нет (рынка криптовалют в Украине — Ред.), именно потому в последние полтора года Минцифры поставило перед собой задание предоставить регулирование этого рынка», — добавил Демьянюк, указав, что отсутствие правового регулирования является основной проблемой в этом вопросе.