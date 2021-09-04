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Картину с изображением Лукашенко с автоматом вывесили во Дворце независимости в Минске

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Картину с изображением Лукашенко с автоматом вывесили во Дворце независимости в Минске

В минском Дворце Независимости выставили подаренную Александру Лукашенко картину, о которой он рассказал 1 сентября во время общения с журналистами, передает БЕЛТА.

Первыми, кто увидел подарок, стали жители агрогородка Тихиничи Рогачевского района Гомельской области, которые сегодня прибыли на экскурсию во Дворец Независимости.

«Вы фактически первые, кто видит этот экспонат. Ее нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников Службы безопасности Президента», — рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, которая проводила экскурсию.

Она отметила, что девушка около полугода работала над этой картиной, которую в итоге было решено преподнести в подарок главе государства. Александр Лукашенко поручил разместить ее во Дворце Независимости.

Отвечая на вопросы журналистов 1 сентября, глава государства подчеркнул, что самые ценные для него те подарки, которые сделаны собственными руками. Например, в этот раз ему на день рождения подарили эту картину. «Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина», — поделился подробностями президент.

В августе прошлого года близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого» разместил кадры прилета Лукашенко в его резиденцию — Дворец независимости — в Минске, рядом с которой проходили акции протеста. На кадрах было видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции. В руках у него виден автомат Калашникова без магазина с патронами. Еще на одном видео Лукашенко в бронежилете и с автоматом благодарил сотрудников правоохранительных органов за службу. Президента сопровождал его сын Николай в военном снаряжении, также вооруженный автоматом.

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В Беларуси 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская. Она не признала результаты голосования и покинула страну. После этого в стране на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста не согласных с официальными итогами. Власти Беларуси неоднократно заявляли, что действия протестующих управлялись из-за рубежа.

Александр Лукашенко
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