«Ковер с деньгами»: в Гватемале россиян заподозрили в даче взятки президенту

Прокуратура Гватемалы начала расследование по факту дачи взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи от граждан России. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Хуана Луиса Панталеона.
По его словам, расследование началось в среду, 1 сентября, поэтому следователи находятся на первых этапах работы по делу.
В конце августа NYT опубликовала статью, в которой описывались показания свидетеля, рассказавшего о том, что он лично доставил в дом президента Гватемалы свернутый ковер, набитый деньгами. В администрации президента, комментируя эту информацию, отрицали факт получения взятки главой государства. Вместе с тем там заявили о намерениях разобраться в ситуации.
Как писала газета, руководитель антикоррупционного ведомства страны Хуан Франсиско Сандовал несколько месяцев назад собрал следственную группу, которая начала расследование инцидента. Однако в июле Сандовал был уволен, а затем бежал из страны с собранными им доказательствами.
Как пишет New York Times, подкупить президента пыталась горнодобывающая компания с российским финансированием, которая хотела добиться права работать в порту Санто-Томас-де-Кастилья.
Издание La Hora писало, что речь идет о компании Mayaniquel. Она собиралась договориться о постройке на неиспользованной территории порта терминала для погрузки и разгрузки навалочных грузов. Стоимость объекта оценивалась в $30 млрд.
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