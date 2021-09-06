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Талибы уже не настаивают на смене флага и гимна Афганистана

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Талибы уже не настаивают на смене флага и гимна Афганистана

Радикальное движение «Талибан» не намерено срочно решать вопрос изменения флага и гимна Афганистана. Об этом в понедельник заявил представитель движения Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле, которую в прямом эфире транслировал афганский телеканал Ariana News.

«Вопрос с флагом и государственным гимном является сейчас второстепенным. Он будет решаться после формирования правительства и государственной системы. Решение примут все лидеры партий и племен», — сказал он. Муджахид добавил, что тема возможного изменения флага и гимна страны «не является основной или вызывающей напряжение» в обществе.

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Официальное решение о смене государственных символов талибы не принимали. Однако после захвата всей территории Афганистана они вывесили на многих зданиях флаги «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание талибов) с начертанной на белом полотне черным цветом шахадой (свидетельством веры, надписью на арабском языке, выполненной в каллиграфическом стиле). Жители ряда городов после прихода радикалов проводили шествия с признанным трехцветным флагом Исламской Республики Афганистан, что вызвало реакцию радикалов, которые запрещали или разгоняли такие митинги.

Афганистан, Талибан
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