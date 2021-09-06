Глава МВД обещает сажать тех, кто будет нападать на полицейских и журналистов

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заверяет, что полиция будет пресекать проявление насилия на массовых акциях и привлекать к ответственности виновных вне зависимости от общественной или политической принадлежности.
В интервью агентству «Интерфакс-Украина» министр рассказал, что подходы к обеспечению безопасности на массовых акциях меняться не будут, так как «скандинавская модель» с участием полиции диалога хорошо себя зарекомендовала.
«Безусловно, главное — это обеспечить конституционное право на мирный протест. И ключевое слово — мирный. К сожалению, у нас есть случаи, когда протесты имеют искусственный характер, в том числе из-за манипулирования общественным мнением или из-за попыток манипулирования. Часто это приводит к организации проплаченных митингов», — отметил глава МВД.
В этом контексте он продолжил: «Мы четко разделяем мирный протест и переход границ, определенных законом. Никаких индульгенций никакому общественному или политическому движению быть не может. Если будет происходить насилие, полиция будет реагировать незамедлительно. И реагировать не только в плане пресечения незаконного действия, но и в дальнейшем привлечении к ответственности».
Монастырский заверил, что в тех случаях, когда пострадали журналисты или правоохранители, будут обвинительные акты и решения суда.
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