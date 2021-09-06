В Крыму суд арестовал одного из лидеров крымских татар

Российский суд в Симферополе взял под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября.

Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Русский оккупационный суд в Симферополе принял решение о взятии Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября 2021 года — на период «следствия», — написал Чубаров.

Как сообщалось, 4 сентября сотрудники ФСБ увезли в неизвестном направлении первого зампреда Меджлиса крымскотараского народа Наримана Джелялова. С момента задержания утром и до позднего вечера его держали с мешком на голове под жестким психологическим давлением.

Джелялову российскими оккупантами выдвинуто подозрение в совершении преступления, подпадающего под действие части 1 статьи 281 «Диверсия» УК РФ и предусматривающего наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

Как сообщила российским СМИ со ссылкой на материалы дела представитель суда, трем подозреваемым по делу Джелялова вменяется, что они якобы умышленно установили на газопровод в селе Перевальное Симферопольского района взрывное устройство, повредив его.