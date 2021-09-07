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Коррупционер Сытник во главе НАБУ – компромисс с западными партнерами, - эксперт

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Коррупционер Сытник во главе НАБУ – компромисс с западными партнерами, - эксперт

Признанный еще два года назад коррупционером директор НАБУ Артем Сытник продолжает бороться в Украине с коррупцией. По мнению политтехнолога, руководителя центра «Третий сектор» Андрея Золотарева причина этого в зависимости Украины от западных партнёров.

«Это не единственный пример кафкианства. Иногда, глядя на нашу реальность, хочется сказать, что „мы рождены, чтобы Кафку сделать былью“. Но, с другой стороны, ничего сверхординарного в этом нет, учитывая, что Сытник является элементом управляемой извне антикоррупционной вертикали. Очевидно, что для тех, кто управляет этой фигурой, такое положение вещей является приемлемым — по принципу „сукин сын, но это наш сукин сын“. В другой политической реальности он, безусловно, давным-давно уже вынужден был бы оставить свое кресло, но в украинских реалиях он по-прежнему руководит НАБУ и, скорее всего, получил охранную грамоту», — отмечает политолог.

По его мнению, Сытник по какой-то причине устраивает западные структуры.

«Его „патроны“ не пришли к мнению, что эго нужно менять на какую-то другую кандидатуру. И критерий профессионализма, чистоты рук, вовсе не является здесь ключевым», — полагает эксперт.

При этом, по мнению Золотарева, украинские власти закрывают глаза на столь вопиющее нарушение закона, согласившись пойти здесь на компромисс с Западом.

«Очевидно, что Сытник находится где-то на границе компромисса, поскольку мы видели целый ряд президентских вето на те законопроекты, которые затрагивали интересы украинского полит- и бизнесбомонда, которые могли бы привести к тому, что США получили бы полный и безоговорочный контроль в этой сфере. Но здесь, судя по всему, как раз украинская политическая и деловая элита готова мирится с этим фактором. Здесь, очевидно, пролегает граница компромисса между внешним управлением и суверенными правами на освоение богатств Родины», — отметил эксперт.

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Напомним, 6 сентября 2019 года Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном коррупционном правонарушении. Директора НАБУ признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн). Сытник был наказан за отдых в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Речь шла о 25 000 гривен.

НАБУ, Артем Сытник, Андрей Золотарев
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