«Слуга народа» запросит у Кабмина информацию о локдауне, отопительном сезоне и субсидиях

Депутатская фракция «Слуга народа» намерена обратиться в «полуформальном порядке» к Кабинету министров Украины с просьбой до конца текущей недели предоставить информацию по поводу возможного введения локдауна, а также отопительного сезона и субсидий, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

«Я думаю, что мы сейчас обратимся к правительству в таком полуформальном порядке, чтобы они до конца недели вышли с коммуникацией по трем важным вопросам», — сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Прежде всего, по словам парламентария, необходимо получить информацию о правительства по поводу возможного введения локдауна.

«Как это будет, более предметно чтобы министр нам это озвучил. Потому что главный санитарный врач — из числа людей жёстких, системных, которые не дают ответа на все вопросы, а нужно, чтобы бизнес действительно понимал, как он будет работать», — уточнил Корниенко.

Следующим монобольшинство собирается поднять вопрос подготовки к отопительному сезону.

«Думаю, что господи министр выйдет с коммуникацией. Необязательно ждать часа вопросов к правительству, чтобы эти вопросы с обществом прокоммуницировать», — пояснил первый замглавы фракции.

В вопросе субсидий, отметил Корниенко, «важно, чтобы людям было понятнее, какие будут изменения в этом процессе».