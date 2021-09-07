Бывший посол США исключил скорое членство Украины в НАТО

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Украина сможет стать членом НАТО не ранее чем через 10 лет. Причиной является твердая оппозиция вступлению Украины в Альянс среди государств-членов НАТО.

Об этом Джон Хербст заявил на Zoom-конференции «Зеленский наконец получил свой визит в Белый дом — Что теперь?» во вторник, 7 сентября.

По информации ZN.UA во время встречи с Байденом Зеленский треть времени посвятил попыткам убеждения собеседника в необходимости предоставления Украине ПДЧ и членства в НАТО в будущем.

«Наша сторона не была от этого в восторге, считая, что за это время можно было обсудить ряд более перспективных вопросов», — сообщил источник издания в дипломатических кругах США.