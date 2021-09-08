Независимые члены набсовета «Нафтогаза» подали в отставку

Независимые члены наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» в минувший вторник подали в отставку, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правительстве.
Как сообщалось, глава правления НАК Юрий Витренко и независимые члены совета так и не смогли наладить конструктивную работу. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник вечером встретился с независимыми членами набсовета «Нафтогаза», а утром во вторник члены набсовета общались с правлением компании.
Премьер-министр 7 сентября в своем «Телеграм-канале» сообщил, что конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета НАК «Нафтогаз Украины» должен быть объявлен в течение недели.
По его словам, конкурс должен завершиться в ноябре этого года, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления НАК и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая следующего года.
Кабинет министров Украины распоряжением № 494-р от 19 мая 2021 года избрал на новый срок до одного года трех независимых членов НС в лице Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия), а также двух представителей государства: Наталию Бойко и Юлию Ковалив.
Кроме того, досрочно прекращены полномочия члена НС от государства — Роберта Бенша, вместо которого избрана заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко.
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