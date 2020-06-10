Кабмин дал Минфину полномочия мониторить риелторов и бухгалтеров

Кабинет министров наделил Министерство финансов полномочиями финансового мониторинга в ряде отраслей, в том числе — в отношении риелторской деятельности и консультирования в сфере купли-продажи недвижимости.

Соответствующее решение правительство приняло без обсуждения на заседании в среду.

Минфин также будет проводить финмониторинг относительно аудиторской деятельности, бухгалтеров и субъектов хозяйствования по бухучету, а также относительно торговли драгметаллами и драгкамнями за наличные, азартных игр и лотерей.

Изменения предусмотрены законом об избежании и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных мошенническим путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового назначения, указано в пояснительной записке к проекту постановления.