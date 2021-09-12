Франция обвинила талибов во лжи и отказалась признавать их правительство

Франция не будет поддерживать отношения с правительством Афганистана, которое сформировал «Талибан». Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, передает телеканал France 5.
«Они сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам уехать свободно, и говорили об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут», — пояснил министр.
По его словам, Франция отказывается признавать новое правительство Афганистана и иметь какие-либо отношения с ним.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пояснил, что официальное признание «Талибана» зависит от того, как движение будет соблюдать права человека, в частности права женщин. Кроме того, талибы должны отказаться от взаимодействия с террористическими группировками.
МИД Франции 8 сентября уточнил, что талибы не выполнили эти требования. Они также должны были, но не предоставили свободный доступ к гуманитарной помощи.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016