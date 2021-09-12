Франция обвинила талибов во лжи и отказалась признавать их правительство

Франция не будет поддерживать отношения с правительством Афганистана, которое сформировал «Талибан». Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, передает телеканал France 5.

«Они сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам уехать свободно, и говорили об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут», — пояснил министр.

По его словам, Франция отказывается признавать новое правительство Афганистана и иметь какие-либо отношения с ним.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пояснил, что официальное признание «Талибана» зависит от того, как движение будет соблюдать права человека, в частности права женщин. Кроме того, талибы должны отказаться от взаимодействия с террористическими группировками.

МИД Франции 8 сентября уточнил, что талибы не выполнили эти требования. Они также должны были, но не предоставили свободный доступ к гуманитарной помощи.