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США примут афганских пилотов, угнавших самолеты в Узбекистан

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США примут афганских пилотов, угнавших самолеты в Узбекистан

США согласились временно принять пилотов афганских ВВС, которые на фоне победы боевиков бежали с семьями в Узбекистан, угнав больше 40 военных самолетов и вертолетов. О соответствующей договоренности США с властями Узбекистана сообщили источники The Wall Street Journal.

Всего в Узбекистан сбежали 585 человек, учитывая как членов экипажей, так и их близких. С собой они забрали 46 воздушных транспортных средств, в том числе американские вертолеты Black Hawk, самолеты наблюдения PC-12 и российские вертолеты Ми-17.

Пилотов с семьями доставят на военную базу США в Дохе, Катар. Оттуда их отправят на постоянное жительство в другие страны. Как отмечает издание, неясно, попадет ли кто-то из этой группы афганцев в США. Также пока неизвестна судьба самолетов и вертолетов, которые оказались в Узбекистане.

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По информации WSJ, «Талибан» оказывал давление на Узбекистан, чтобы тот передал пилотов и их оборудование Кабулу. Однако США опасаются, что афганцев могут убить на родине, если они вернутся.

США, Афганистан
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