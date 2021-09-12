США примут афганских пилотов, угнавших самолеты в Узбекистан

США согласились временно принять пилотов афганских ВВС, которые на фоне победы боевиков бежали с семьями в Узбекистан, угнав больше 40 военных самолетов и вертолетов. О соответствующей договоренности США с властями Узбекистана сообщили источники The Wall Street Journal.
Всего в Узбекистан сбежали 585 человек, учитывая как членов экипажей, так и их близких. С собой они забрали 46 воздушных транспортных средств, в том числе американские вертолеты Black Hawk, самолеты наблюдения PC-12 и российские вертолеты Ми-17.
Пилотов с семьями доставят на военную базу США в Дохе, Катар. Оттуда их отправят на постоянное жительство в другие страны. Как отмечает издание, неясно, попадет ли кто-то из этой группы афганцев в США. Также пока неизвестна судьба самолетов и вертолетов, которые оказались в Узбекистане.
По информации WSJ, «Талибан» оказывал давление на Узбекистан, чтобы тот передал пилотов и их оборудование Кабулу. Однако США опасаются, что афганцев могут убить на родине, если они вернутся.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016