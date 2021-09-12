Папу Римского торжественно встречают в Словакии

Папа Римский Франциск прибыл в воскресенье в Словакию с четырехдневным пасторским визитом. Страна встречает его 12-минутным перезвоном колоколов во всех костелах. Об этом сообщили в секретариате архиепископа Братиславы.

«Самолет, в котором находится святой отец, приземлился в международном аэропорту Братиславы. Папу Римского Франциска, прибывшего из Будапешта, встречают все высшие руководители республики. Во всех костелах страны на 12 минут звенят колокола в честь его приезда», — сказали в архиепископстве.

Одновременный перезвон колоколов всех костелов является проявлением радости католиков, которыми считают себя большинство словаков, прибытию в страну главы Католической церкви. Подобной почести удостаивался ранее Папа Римский Иоанн Павел II.

Папа Римский Франциск прибыл в Словакию по приглашению президента республики Зузаны Чапутовой. Пасторский визит продлится до 15 сентября. Понтифик побывает в Братиславе, городах Шаштин-Страже (запад страны), а также Прешов и Кошице на востоке страны. Там понтифик проведет службы, большинство из них — на специальных площадках под открытым небом.

Словацкое правительство выделило почти €7,7 млн на обеспечение визита понтифика. Кабмин также одобрил привлечение к обеспечению его безопасности и порядка в местах, где он будет находиться, 1 300 военнослужащих. Они будут помогать полиции.

Пасторская поездка понтифика в страну, подавляющее большинство пятимиллионного населения которой составляют католики, стала первой с 2003 года. Она является четвертым за историю визитом главы Ватикана в Словакию. Здесь ранее трижды побывал Папа Римский Иоанн Павел II. Он посещал страну в 1990, 1995 и 2003 годах.