В Украине подорожали мясо, рыба и молочные продукты

С августа 2020 года по август 2021 года в Украине подорожали все продукты животного происхождения.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В августе 2021 года сало в среднем по Украине продавалось по 82,81 грн за кг (на 13,0% дороже, чем в августе 2020 года); говядина — по 165,0 грн за кг (на 15,7% дороже); свинина — по 122,11 грн за кг (на 2,2% дороже); колбаса вареная первого сорта — по 113,06 грн за кг (на 13,6% дороже); яйца — по 26,29 грн за десяток (на 56,6% дороже); куриное филе — по 111,39 грн за кг (на 27,5% дороже); курятина в тушках — по 69,94 грн за кг (на 34,0% дороже); мороженая рыба — по 84,87 грн за кг (на 6,0% дороже).

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% за указанный период возросло в цене на 7,2% (до 26,62 грн за кг); сыры мягкие жирные — на 10,3% (до 117,22 грн за кг); сметана жирностью до 15% — на 13,8% (до 70,37 грн за кг); сливочное масло — на 9,2% (до 47,41 грн за 200 г).

Напомним, что потребительские цены в августе 2021 года против июля 2021 года уменьшились на 0,2%; против августа 2020 года они увеличились на 10,2%, по сравнению с декабрем 2020 года — на 6,2%. За январь-август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 8,7%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с июлем 2021 года составила 0%, с начала года — 4,2%.