Войти
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
официально
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
Лукашенко выставил ультиматум Западу
соседи
Лукашенко выставил ультиматум Западу

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

В Украине подорожали мясо, рыба и молочные продукты

139
В Украине подорожали мясо, рыба и молочные продукты

С августа 2020 года по август 2021 года в Украине подорожали все продукты животного происхождения.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В августе 2021 года сало в среднем по Украине продавалось по 82,81 грн за кг (на 13,0% дороже, чем в августе 2020 года); говядина — по 165,0 грн за кг (на 15,7% дороже); свинина — по 122,11 грн за кг (на 2,2% дороже); колбаса вареная первого сорта — по 113,06 грн за кг (на 13,6% дороже); яйца — по 26,29 грн за десяток (на 56,6% дороже); куриное филе — по 111,39 грн за кг (на 27,5% дороже); курятина в тушках — по 69,94 грн за кг (на 34,0% дороже); мороженая рыба — по 84,87 грн за кг (на 6,0% дороже).

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% за указанный период возросло в цене на 7,2% (до 26,62 грн за кг); сыры мягкие жирные — на 10,3% (до 117,22 грн за кг); сметана жирностью до 15% — на 13,8% (до 70,37 грн за кг); сливочное масло — на 9,2% (до 47,41 грн за 200 г).

Читайте также: Шмыгаль заявляет об отсутствии оснований для роста цен на тепло и горячую воду для населения

Напомним, что потребительские цены в августе 2021 года против июля 2021 года уменьшились на 0,2%; против августа 2020 года они увеличились на 10,2%, по сравнению с декабрем 2020 года — на 6,2%. За январь-август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 8,7%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с июлем 2021 года составила 0%, с начала года — 4,2%.

инфляция, молоко, мясо
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 14 сентября 2021
Понедельник, 13 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016