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Microsoft разрешила отказаться от паролей для аккаунтов

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Microsoft разрешила отказаться от паролей для аккаунтов

Microsoft предоставила возможность пользователям полностью отказаться от паролей в учетных записях. В компании считают пароли «устаревшими» и представляющими угрозу безопасности аккаунтов. На выбор представляется сразу несколько альтернатив, включая биометрические.

Подтверждать доступ к аккаунту можно будет с помощью мобильного телефона и электронной почты, приложения Microsoft Authenticator, распознавания отпечатка или лица с помощью Windows Hello, а также ключа безопасности. Microsoft выпустила похожее обновление для корпоративных клиентов в марте 2021 года и заявила, что уже свыше 200 млн аккаунтов по всему миру отказались от паролей.

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Чтобы удалить пароль, нужно зайти на страницу с учетными записями Microsoft, войти в систему, перейти в «дополнительные параметры безопасности» и выбрать опцию «учетная запись без пароля». Если пользователю не понравится новый формат, то пароль для учетной записи можно будет вернуть.

Microsoft
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