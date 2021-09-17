Нуланд поедет на переговоры в Россию

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд запланировала визит в Россию осенью, сообщают «Коммерсантъ» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Собеседники «Коммерсанта» в Вашингтоне, а также российские дипломатические источники издания уточняют, что в переговорах фигурирует ноябрь, однако это пока не утверждено. «До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — пояснил один из них.

Газета пишет, что Нуланд может встретиться с заместителями министра иностранных дел Сергеем Рябковым, который курирует отношения с США, и Андреем Руденко, в чьем ведении находятся отношения со странами постсоветского пространства, включая Украину.

Однако некоторые источники издания не исключают, что заместитель госсекретаря может встретиться с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком, который курирует Украину и все постсоветское пространство.

Бывший американский дипломат, которого «Коммерсантъ» цитирует анонимно, сообщил газете, что если визит Нуланд в Россию состоится, это будет хорошим знаком.

16 июня в Женеве прошел саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Выступая по отдельности после переговоров и подводя их итоги, главы государств обозначили готовность к сотрудничеству в тех сферах, в которых это возможно.

Байден в свою очередь утверждал, что «добился того, за чем приехал», в том числе выявил с российским коллегой сферы интересов, где США и Россия могут действовать «в общих интересах и помогать всему миру».

Виктория Нуланд с перерывами работает в Госдепе с 2010 года. В 2011 году она стала пресс-секретарем ведомства, затем в 2013 году перешла на должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. На этом посту она много занималась украинским вопросом, где как раз началась острая фаза войны на Донбассе, а также произошла аннексия Крыма Россией. Одним из самых ярких эпизодов того времени с ней стало появление в 2014 году на Майдане в Киеве, где Нуланд предложила протестующим хлеб и печенье.

В этот период помощница госсекретаря неоднократно приезжала в Россию, где встречалась, в частности, с занимавшим тогда должность помощника президента Владиславом Сурковым, курировавшим Украину.

Должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Нуланд покинула в 2017 году.

В 2019 году она собиралась снова посетить Россию, однако ей отказали в визе, так как политика внесли в черный список, составленный в ответ на санкции США.

Нуланд вернулась в Госдепартамент этой весной, в администрацию Джо Байдена.