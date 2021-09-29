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Нуланд до сих пор не дали въездную визу в Россию

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Нуланд до сих пор не дали въездную визу в Россию

Вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд сейчас прорабатывается. Об этом сообщил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о ее возможном визите в страну.

«По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в РФ. Но вопрос в проработке», — сказал Рябков.

25 сентября, отвечая на вопрос о возможном визите Нуланд, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД РФ и Госдеп США готовят целый ряд контактов.

Отмечалось, что визит Нуланд в Москву предварительно планируется на ноябрь.

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Виктория Нуланд была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии в администрации президента США Барака Обамы. После того как она покинула Госдепартамент во время президентства Дональда Трампа, она вошла в черный список, составленный Россией в ответ на введение США персональных санкций в отношении российских чиновников.

Россия, Виктория Нуланд
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