Нуланд пока не получила российскую визу

Заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на данный момент не выдали российскую визу, сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Ранее СМИ сообщали, что стороны согласовывают возможность приезда Нуланд в Россию.

«Визу ей не выдали»,— сказал Антонов журналистам.

Отмечалось, что визит Нуланд в Москву предварительно планируется на ноябрь.

Виктория Нуланд была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии в администрации президента США Барака Обамы. После того как она покинула Госдепартамент во время президентства Дональда Трампа, она вошла в черный список, составленный Россией в ответ на введение США персональных санкций в отношении российских чиновников.